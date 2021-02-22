Жена Алексея Навального вернулась в Москву

Видео опубликовано в соцсети.

Жена оппозиционного политика Алексея Навального Юлия, которая улетела в Германию 10 февраля, вернулась в Москву в понедельник, 22 февраля, передает zakon.kz.

Видео опубликовано Telegram-каналом 112.

На видео видно, как Юлия прошла по зданию аэропорта к парковке. Она была в компании молодых людей. Ей задали вопросы об общении с мужем и целях поездки в Германию, но она проигнорировала их.

10 февраля Юлия Навальная улетела из России. Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщал, что она прибыла в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы, визит носил частный характер.

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