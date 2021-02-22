Что нужно знать о жилищной программе для кредитования военнослужащих

Жилищная программа для кредитования военнослужащих "Военный продукт" или "Әскери баспана" (военная ипотека) запущена в 2018 году.

Жилищная программа для кредитования военнослужащих "Военный продукт" или "Әскери баспана" (военная ипотека) запущена в 2018 году. Жилищные выплаты от государства получают служащие семи ведомств, сообщает zakon.kz.

В соцсетях появляются сообщения о том, что благодаря пенсионным накоплениям вместе с гражданским населением в эти дни отмечают новоселье и военнослужащие и их семьи. Пользователи интересуются, по какой именно программе они приобретают жилье. Одни полагают, что это, скорее всего, по программе "Аскери баспана", другие считают, что военные не имеют пенсионных накоплений, что им пенсию платит государство но у них есть жилищное пособие, часть которого копится в "Отбасы банке" на покупку квартиры, а часть тратится на аренду, пока своего жилья нет.

- Военным государство перечисляет жилищные выплаты ежемесячно, - прокомментировала председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова. - Часть из них они откладывают в "Отбасы банке". Теперь семья к накоплениям может добавить единовременные пенсионные выплаты, то, что сверх пенсионного порога и приобрести квартиру.

Кто имеет право на получение ипотечного кредита "Военный продукт"

Среди военнослужащих остро стоит вопрос с жильем. Они получают жилищные выплаты от государства, которые тратят на оплату аренды жилья.

"Отбасы банк" предложил альтернативу – использовать жилищные выплаты для выплаты кредита за свое жилье, а не "арендное".

Жилищная программа для кредитования военнослужащих "Военный продукт" или "Әскери баспана" (военная ипотека) запущена в 2018 году.

Условия военной ипотеки

· Первоначальный взнос – от 15 до 50% от стоимости квартиры.

· Ставка вознаграждения – 8% годовых.

· Срок кредитования – до 25 лет.

· Максимальная сумма займа – 25 млн тенге (для Алматы и Нур-Султана) и 15 млн тенге (для остальных регионов).

· Кредитуемое жильё можно купить как на первичном, так и на вторичном рынке.

· Ежемесячный платёж погашается из жилищных выплат государства.

Кто может рассчитывать на получение военной ипотеки

Жилищные выплаты от государства получают служащие 7 ведомств:

1. КНБ;

2. Министерства обороны;

3. Национальной гвардии;

4. службы государственной охраны;

5. МВД (не весь личный состав);

6. службы внешней разведки "Сырбар";

7. военной прокуратуры.

Выплаты поступают на специальные счета служащих. Большая их часть открыта в "Отбасы банке".

Владелец счёта самостоятельно распоряжается выплатами:

может собирать деньги на депозите в ЖССБК, чтобы в дальнейшем получить кредит;может всю сумму или частично перевести для оплаты арендного жилья;может использовать выплаты на погашение ипотечного займа.Приобрести собственное жилье получатели жилищных выплат смогут за счет участия в системе жилищных строительных сбережений.

Для того, чтобы стать участником системы жилстройсбережений, нужно открыть специальный вклад в ЖССБК и через определенный срок получить заем по ставке от 3,5% до 5% годовых.

Как только получатель жилищных выплат накопит 50% от стоимости жилья, он может претендовать на жилищный заём по самой низкой в стране ставке вознаграждения.

При этом стаж работы и состав семьи при отборе претендентов не учитываются.

Жилье можно купить в любом городе страны.

Можно включить в сумму займа затраты на ремонт. Жилищные выплаты можно использовать на покупку жилья только один раз.

Жилищные выплаты можно направлять и на аренду жилья, и на накопления в ЖССБК одновременно.

Жилищные выплаты:

Не подлежат изъятию в бюджет.Не могут являться предметом залога, за исключением предварительных / промежуточных займов ЖССБК.На них не может быть наложен арест по другим обязательствам владельца данного счета.Другой банк второго уровня не может выставлять платежные требования на эти деньги для погашения просроченной задолженности по выданным кредитам.Чтобы использовать жилищные выплаты в качестве накоплений и получать на них вознаграждение банка и премию государства, необходимо открыть специальный вклад, на который будут перечисляться жилищные выплаты или их часть с личного специального счета.

Для открытия личного специального счета и вклада нужно:

Удостоверение личностиСправка о получателе жилищных выплат (выдается Жилищной комиссией по месту прохождения службы)Трехсторонний договор о жилищных выплатах (выдается работодателем).Получателю жилищных выплат при открытии личного специального счета и вклада при себе необходимо иметь мобильный телефон для получения OTP-кода (одноразового пароля).

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