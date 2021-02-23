Целый арсенал ружей изъяли у сельчанина в СКО

Со слов мужчины, незарегистрированные ружья он якобы нашел на обочине на въезде в свое село.

Целый арсенал ружей марки "ИЖ" изъяли полицейские из дома одного из жителей Кызылжарского района СКО в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Кару", передает zakon.kz.

При посещении 40-летнего сельчанина было установлено, что одно из двух зарегистрированных ружей марки "ИЖ" хозяин держал вне сейфа. При более тщательной проверке полицейские там же обнаружили и незарегистрированное оружие: два гладкоствольных охотничьих ружья, а также комбинированное ружье "ИЖ-56 Белка" с нарезным стволом. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". пресс-служба ДП СКО

Со слов мужчины, незарегистрированные ружья он якобы нашел на обочине на въезде в свое село.

Отмечается, что полицейские назначили необходимые экспертизы, по их результатам будет решаться вопрос о привлечении сельчанина к административной ответственности за незаконное хранение гладкоствольного оружия.

Что касается незарегистрированного нарезного оружия, его хранение влечет уже уголовную ответственность. Это, к слову, на три года автоматически аннулирует разрешение на хранение и ношение зарегистрированного оружия. Только по окончании этого срока сельчанин сможет вернуть себе зарегистрированные ружья, пройдя все необходимые процедуры, сдав экзамены по безопасному обращению с оружием, - напомнил старший инспектор по особым поручениям Управления административной полиции ДП СКО Курман Мусин.

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