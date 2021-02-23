В США объявлен пятидневный траур в память о жертвах коронавируса

Об этом сообщила президента США Джо Байдена Джен Псаки.

Президент США Джо Байден объявил траур в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь главы государства Джен Псаки, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, флаги США будут приспущены на протяжении пяти дней.

По различным подсчетам, США либо достигли, либо в ближайшее время достигнут психологического рубежа в 500 тысяч умерших с диагнозом "коронавирус".

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