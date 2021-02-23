В Караганде пенсионерка отдала соседке на хранение 17,5 млн тенге и заявила о краже

Потерпевшая вспомнила, что перед своей госпитализацией она все денежные средства отдала на временное хранение соседке.

Карагандинка передала соседке на хранение денежные средства в размере 17,5 млн тенге и забыла об этом, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

18 февраля в Центральный отдел полиции УП Караганды обратилась 64-летняя жительница города. Она рассказала, что несколько дней лежала в больнице. Пройдя курс лечения, пенсионерка вернулась домой и обнаружила – у нее в квартире побывал неизвестный вор. Злоумышленник, видимо, подобрав ключи, проник в жилое помещение потерпевшей и похитил немалые денежные средства – 5 млн тенге и $30 тыс. Общий ущерб составил 17,5 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража", - говорится в сообщении.

Как сообщается, позднее, когда полицейские начали проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности вора и его задержанию, потерпевшая неожиданно вспомнила, что перед своей госпитализацией она все денежные средства отдала на временное хранение соседке. Она вернула пенсионерке в целости и сохранности деньги.

Отмечается, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами уголовное дело прекратили за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

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