ВОЗ назвала условие, при котором вакцинация от COVID-19 будет бесполезна

Коронавирусом в мире заражены 111 миллионов человек.

Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Гебрейесус призвал все страны не откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса.

В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными, — предостерег чиновник.

Он подчеркнул, что отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст проблемы и богатым государствам. Поэтому Гебрейесус призвал власти объяснить своим гражданам, что для защиты от вируса необходимо вакцинировать не только их, но жителей стран "остального мира".

Коронавирусом в мире заражены 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

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