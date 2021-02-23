Казахстанские боксеры победили спортсменов из Турции и Морокко на турнире "Странджа"

В Болгарии стартовал международный турнир по боксу "Странджа".

В Болгарии стартовал международный турнир по боксу "Странджа", сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские боксеры Назым Кызайбай и Саматали Тольтаев успели отметиться первыми победами на турнире.

Тольтаев в категории до 63 килограммов оказался сильнее Мизама Айколя из Турции.

Кызайбай в свою очередь в весе до 51 килограммов на старте выиграла у Рабабы Чеддар из Марокко.

Крупнейший любительский турнир Европы является, по существу, мини-чемпионатом мира. В 2021 году он пройдет в 72-й раз и будет иметь особенное значение, ведь Кубок является одним из ключевых этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио. С учетом эпидемиологической обстановки в мире, Странджа-2021 – уникальная возможность для спортсменов более 30 стран принять участие в международном старте.

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