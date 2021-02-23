Казахстан уступил почти всем странам ЕАЭС в рейтинге устойчивого развития

Казахстан уступает почти всем странам ЕАЭС, кроме Армении.

В Глобальном рейтинге по достижению целей устойчивого развития за 2020 год Казахстан занял 65-е место, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Каждая страна, в том числе и РК, ставит перед собой задачу по достижению всех целей устойчивого развития. Казахстан национализировал глобальные индикаторы ЦУР, и на сегодняшний день система мониторинга включает 280 индикаторов — 205 глобальных и 75 национальных.

В Глобальном рейтинге по достижению целей устойчивого развития за 2020 год Казахстан занял 65-е место, поднявшись на 12 пунктов. При этом, несмотря на рост, страна показывает не столь хорошие результаты и уступает почти всем странам ЕАЭС, кроме Армении. Так, к примеру, Беларусь заняла 18-е место, Кыргызстан — 52-е, Россия — 57-е. Казахстан также уступает Азербайджану, Грузии, Кубе, Украине, Эквадору и другим странам.

Только по 3 из 17 целей в области устойчивого развития Казахстан поддерживает достижение и улучшил показатели. В то же время, к примеру, в Беларуси наблюдается улучшение сразу по 6 ЦУР, в Кыргызстане — по 4 ЦУР.

В общей сложности на сегодняшний день Казахстан достиг целей только по первой ЦУР — "Ликвидация нищеты". По 5 ЦУР проблемы еще остаются, по 6 ЦУР — проблемы весьма серьезные, по 4 ЦУР — остаются все основные проблемы, по 1 ЦУР информация неизвестна.

Наихудшие показатели наблюдаются по следующим ЦУР: "Ликвидация голода", "Хорошее здоровье и благополучие", "Уменьшение неравенства" и "Мир, правосудие и эффективные институты".

С 1 января 2016 года мир официально приступил к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года — плана активных преобразований, в основе которого лежат 17 целей в области устойчивого развития, направленных на решение неотложных глобальных проблем.

17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач направлены на реализацию прав человека для всех, они носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического.

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