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Алматы лидирует по числу заболевших COVID-19 за сутки

Фото: pixabay 23 февраля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 208 809 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 24536(+60),
  • в городе Алматы - 24470(+111),
  • в ВКО - 21692(+82),
  • в Атырауской области - 16967(+28),
  • в Павлодарской области - 17128(+93),
  • в Карагандинской области - 15133(+35),
  • в Акмолинской области - 13242(+65),
  • в ЗКО – 12622(+45),
  • в СКО - 12138(+40),
  • в Костанайской области - 11985(+67),
  • в Алматинской области - 10512(+36),
  • в городе Шымкент - 6078(+6),
  • в Жамбылской области - 5865(+10),
  • в Туркестанской области - 4252(+5),
  • в Мангистауской области - 4202(+0),
  • в Актюбинской области - 4191(+0),
  • в Кызылординской области - 3796(+9).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 129,
  • в городе Алматы - 23,
  • в городе Шымкент - 6,
  • в Акмолинской области - 195,
  • в Актюбинской области - 30,
  • в Алматинской области - 30,
  • в Атырауской области - 40,
  • в ВКО - 10,
  • в Жамбылской области - 44,
  • в ЗКО - 113,
  • в Карагандинской области - 44,
  • в Костанайской области - 105,
  • в Кызылординской области - 8,
  • в Мангистауской области - 1,
  • в Павлодарской области - 203,
  • в СКО - 13.

Всего в стране выздоровели – 192 773 человека от COVID-19.

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