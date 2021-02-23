Алматы лидирует по числу заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 208 809 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 24536(+60),
- в городе Алматы - 24470(+111),
- в ВКО - 21692(+82),
- в Атырауской области - 16967(+28),
- в Павлодарской области - 17128(+93),
- в Карагандинской области - 15133(+35),
- в Акмолинской области - 13242(+65),
- в ЗКО – 12622(+45),
- в СКО - 12138(+40),
- в Костанайской области - 11985(+67),
- в Алматинской области - 10512(+36),
- в городе Шымкент - 6078(+6),
- в Жамбылской области - 5865(+10),
- в Туркестанской области - 4252(+5),
- в Мангистауской области - 4202(+0),
- в Актюбинской области - 4191(+0),
- в Кызылординской области - 3796(+9).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 129,
- в городе Алматы - 23,
- в городе Шымкент - 6,
- в Акмолинской области - 195,
- в Актюбинской области - 30,
- в Алматинской области - 30,
- в Атырауской области - 40,
- в ВКО - 10,
- в Жамбылской области - 44,
- в ЗКО - 113,
- в Карагандинской области - 44,
- в Костанайской области - 105,
- в Кызылординской области - 8,
- в Мангистауской области - 1,
- в Павлодарской области - 203,
- в СКО - 13.
Всего в стране выздоровели – 192 773 человека от COVID-19.
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