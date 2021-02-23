Алматы лидирует по числу заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 208 809 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 24536(+60),

в городе Алматы - 24470(+111),

в ВКО - 21692(+82),

в Атырауской области - 16967(+28),

в Павлодарской области - 17128(+93),

в Карагандинской области - 15133(+35),

в Акмолинской области - 13242(+65),

в ЗКО – 12622(+45),

в СКО - 12138(+40),

в Костанайской области - 11985(+67),

в Алматинской области - 10512(+36),

в городе Шымкент - 6078(+6),

в Жамбылской области - 5865(+10),

в Туркестанской области - 4252(+5),

в Мангистауской области - 4202(+0),

в Актюбинской области - 4191(+0),

в Кызылординской области - 3796(+9).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 129,

в городе Алматы - 23,

в городе Шымкент - 6,

в Акмолинской области - 195,

в Актюбинской области - 30,

в Алматинской области - 30,

в Атырауской области - 40,

в ВКО - 10,

в Жамбылской области - 44,

в ЗКО - 113,

в Карагандинской области - 44,

в Костанайской области - 105,

в Кызылординской области - 8,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 203,

в СКО - 13.

Всего в стране выздоровели – 192 773 человека от COVID-19.

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