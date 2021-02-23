Акмолинец разбил стекла Porsche Cayenne своего должника

Сумма причиненного ущерба составляет более 150 тысяч тенге.

Житель Акмолинской области, умышленно повредивший автомашину Porsche Cayenne своего должника, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Ночью 18 февраля, в дежурную часть УП города Кокшетау поступило заявление от 34-летнего жителя областного центра о том, что неизвестным лицом во дворе дома повреждено стекло автомашины Porsche Cayenne. Сумма причиненного ущерба составляет более 150 тысяч тенге.

В ходе ОРМ, полицейскими задержан злоумышленник, которым оказался ранее работавший у пострадавшего 37-летний мужчина. Выяснилось, что работодатель должен был более двух миллионов тенге за выполненную работу своему работнику. Подозреваемый неоднократно пытался поговорить с автовладельцем, однако работодатель избегал разговоров.

В день преступления несколько раз звонил своему должнику, однако на звонки мужчина не отвечал, так как спал. А утром обнаружил, что в его автомашине разбиты лобовое и боковое стекла.

Свою вину 37-летний мужчина признал. По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по ст. 202 ч.1 УК РК “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”.

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