Цены на нефть превысила $66 и побили рекорд прошлого года

Цена нефти Brent превысила $66 впервые с января 2020 года.

Цена североморской нефтяной смеси марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые поднялась до показателей января 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,20% и достигла $66,02 за баррель.

В последний раз цена Brent превышала отметку $66 за баррель в январе 2020 года.

По состоянию на 07:40 нефть Brent торговалась на уровне $66 за баррель (+1,16%). В то же время стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $62,43 за баррель (+1,18%).

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