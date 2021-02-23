В Алматы отменили решение о строительстве общежития для студентов АТУ

Под общежитие подберут другое место.

В Алматы отменили решение о строительстве общежития для студентов Алматинского технологического университета в одном из микрорайонов города, передает zakon.kz.

Ранее жители микрорайона Алтын Бесик выступили против строительства 9-этажного общежития для студентов АТУ. Они предлагали вместо него построить школы и детские площадки.

Сегодня, 23 февраля, стало известно, что под общежитие подберут другое место.

Выехав на место, принял решение отменить постановление о предоставлении земельного участка под общежитие Алматинского технологического университета. Для студенческого дома в ближайшее время подберем другой подходящий участок, - написал аким Бакытжан Сагинтаев у себя в Instagram.

Также было решено построить на этом месте детский сад на 120 мест, спортивные и воркаут-площадки.

17 февраля на отчетной встрече акима жители микрорайона Алтын бесик попросили пересмотреть планы по строительству общежития. В своем обращении они пригласили Сагинтаева на место планируемого строительства.

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