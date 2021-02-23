Документы на получение соцвыплат подделывали казахстанцы, прибывшие из Китая 

По данному факту начато досудебное производство.

В Алматинской области делали поддельные документы казахстанцам, прибывшим из Китая, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками ДЭР по Алматинской области Агентства РК по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками прокуратуры Енбекшиказахского района Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена группа лиц, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных документов, предоставляющих право на получение социальных и пенсионных выплат гражданам РК прибывших из КНР.

В ходе осмотра места происшествия, обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей с различных организации КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались различные поддельные документы (трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака), - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

По данному факту начато досудебное производство. Ведется следствие.

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