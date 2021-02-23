17 млн квадратных метров жилья пообещали построить в 2021 году

Инвестиции в жилищное строительство возросли на 33,6%, сказал министр.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о строительстве жилья в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

В этом году планируется за счет всех источников финансирования построить 17 млн квадратных метров жилья - это 163 тыс. жилищ, в том числе 6,5 млн квадратных метров индивидуального жилья и 10,5 млн квадратных метров многоквартирного жилья, - сообщил глава МИИР на заседании правительства.

По его словам, инвестиции в жилищное строительство возросли на 33,6% в сравнении с 2019 годом и составили 2 трлн тенге. На 1 тенге государственных средств привлечено 5 тенге частных инвестиций.

Так, в 2020 году по республике было построено 15,3 млн квадратных метров жилья. Государственная поддержка была оказана 38,4 тыс. семьям, в том числе в виде социального жилья в размере 28 тыс. и льготных займов - 10,4 тыс. по программам "2-10-20", "5-10-20" и "5-20-25".

Тамила Языкова, Нур-Султан

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