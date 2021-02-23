Как исправить ошибку в декларации о доходах

2021 год станет началом первого этапа введения в стране всеобщего декларирования.

Что можно сделать, если при заполнении декларации государственным служащим допущена ошибка. Нужно ли заполнить эту декларацию заново и что делать с ошибочной декларацией? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

В связи с внедрением всеобщего декларирования государственные служащие, приравненные к ним, их супруги должны представить в этом году декларацию об активах и обязательствах. Однако не все физические лица знают, что в случае, если в декларации об активах и обязательствах по ошибке представлены неверные или неполные сведения, то такую декларацию можно скорректировать дополнительной декларацией, - сообщили в КГД.

Так, если в первоначальной декларации забыли указать или неполностью указали активы и обязательства, то можно представить дополнительную декларацию.

Дополнительная декларация – это налоговая декларация, представляемая при внесении изменений или дополнений в ранее представленную декларацию за налоговый период, к которому относятся данные изменения или дополнения.

В дополнительной декларации по соответствующим строкам указывается:

разница между суммами, указанными в ранее представленной декларации, и фактическим налоговым обязательством за налоговый период – при изменении сумм;

новое значение – при изменении остальных данных.

Если же в декларации неверно указаны или не указаны обязательные реквизиты, то ее можно отозвать.

Отзыв налоговой отчетности производится одним из следующих методов:

методом удаления, при котором отзываемая налоговая отчетность удаляется;

методом изменения, при котором в ранее представленную налоговую отчетность вносятся заявляемые налогоплательщиком изменения или дополнения.

Методом удаления можно отозвать декларацию, представленную ошибочно (обязательства по представлению отсутствуют), а также декларацию, которая считается непредставленной, если:

форма декларации не соответствует установленной форме;

в декларации не указан код налогового органа или налоговый период; не указана дата, на которую составляется декларация об активах и обязательствах или не указан вид налоговой отчетности.

К примеру, некоторые государственные служащие в 2021 году по ошибке представили декларацию по форме 230.00. Поскольку в текущем году обязательство по представлению такой декларации отсутствует, ее необходимо отозвать методом удаления.

В случае, если есть обязательство по представлению декларации при отзыве методом удаления нужно заново представить декларацию.

Методом изменения производится отзыв декларации, если не указан или неверно указан код валюты, неверно указан код налогового органа, налоговый период или вид налоговой отчетности.

Для отзыва ошибочной декларации необходимо представить в налоговый орган заявление – по месту своего регистрационного учета.

В случае отзыва методом изменения налоговой отчетности, в которой неверно указан код налогового органа, налоговое заявление представляется по месту представления такой отчетности.

Сведения об отзыве декларации можно посмотреть в "Электронных сервисах" мобильного приложения "e-Salyq Azamat". Бесплатное мобильное приложение можно скачать в "App Store" или "Play Market".

По данным КГД, с начала года задекларировать свое имущество успели 269 510 человек. Из тех, кто уже представил декларации 171 682 человека воспользовались мобильным приложением "e-Salyq Azamat".

Напомним, 2021 год станет началом первого этапа введения в стране всеобщего декларирования.

Внедрение всеобщего декларирования определено в четыре этапа.

На первом этапе (с 1 января 2021 года) обязаны декларироваться:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, а также их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республики Казахстан" и законом "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

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