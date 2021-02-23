Акиматы смогут изымать земли под строительство школ и больниц

В случае строительства этих объектов на собственных участках застройщика ему будут предоставлять альтернативные земельные участки или возмещать затраты.

На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов представил предложения по совершенствованию жилищной политики в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Как напомнил Атамкулов, 26 января 2021 года на расширенном заседании правительства главой государства было поручено внести предложения по совершенствованию жилищной политики.

Так, в рамках исполнения поручения предлагается предоставить право местным исполнительным органам изымать земельные участки для строительства жилья и социальных объектов - школ, больниц - за счет собственных средств застройщика при условии предоставления 50% от объема строящегося жилья по ценовым параметрам, установленным госпрограммой "Нұрлы жер", - сказал он.

Министр добавил, что также в случае строительства этих объектов на собственных участках застройщика, предлагается предоставление альтернативных земельных участков или возмещение затрат застройщика.

При этом земельные участки для строительства будут предоставляться согласно Правилам организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права его аренды, - уточнил глава ведомства.

Кроме того, министерство предлагает дополнительные меры по развития жилищного строительства такие как: формирование пулов арендного жилья и стимулирование создания частных социальных фондов недвижимости; привлечение рыночного фондирования (депозиты населения, пенсионных накоплений) и субсидирование расходов по займу; внедрение механизма проектного финансирования частных застройщиков; внедрение Рейтинга строительных компаний по долевому строительству; ужесточение ответственности недобросовестных застройщиков.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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