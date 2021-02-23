Семьи, получающие АСП, обеспечат аптечками с лекарствами от коронавируса

Эта мера позволит снизить экономическую нагрузку на семьи-получателей адресной соцпомощи.

Семьям, получающим АСП, раздадут аптечки для снижения распространения COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, передает zakon.kz.

В целях снижения уровня распространения коронавирусной инфекции в Казахстане до июня текущего года 145 тыс. комплектов медицинских аптечек будут бесплатно доставлены малообеспеченным семьям-получателям адресной социальной помощи. Средства для закупа медицинских аптечек будут выделены за счет гранта от Азиатского банка развития. Закуп аптечек предполагается реализовать через ПРООН. Пресс-служба Минтруда.

Как сообщается, состав наборов определен Министерством здравоохранения РК и включает в себя термометры, маски, дезинфицирующие средства и нестероидные противовоспалительные препараты.

Доставка аптечек до получателей будет осуществляться городскими или районными отделами координации занятости и социальных программ и сельскими акиматами.

Эта мера позволит снизить экономическую нагрузку на семьи-получателей адресной соцпомощи, находящихся в трудном материальном положении. Таким образом, до июня текущего года 145 тыс. комплектов медицинских аптечек будут доставлены малообеспеченным семьям Казахстана, - отметили в министерстве.

Напомним, 10 июля 2020 года на расширенном заседании Правительства РК Глава государства поручил обеспечить малообеспеченные семьи медикаментами и первичными медицинскими средствами защиты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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