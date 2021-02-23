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В пивном заведении Алматы произошла стрельба

Фото: Facebook Maxim Kossarev 23 февраля 2021, 11:41

Подозреваемый задержан.

В Алматы в ночь на 23 февраля произошла стрельба в одном из торговых заведений. Начато расследование по статье "Хулиганство", передает zakon.kz.

У нас на Абая, станция метро Москва сегодня какие-то выстрелы. Из разговоров за окном понял, что в пивнушке, которую оборудовали за стенкой нашего подъезда в соседней квартире произошла перестрелка. Клиент выстрелил из пистолета или травматика, - написал пользователь Максим Косарев у себя в Facebook.

В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". Подозреваемый гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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