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Как выполняются поручения Президента РК по цифровизации документов, рассказал Берик Уали

Фото: gov.kz 23 февраля 2021, 12:30

С момента запуска сервиса удаленно выпущено более 2,3 млн ЭЦП для физических и юридических лиц.

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали рассказал, как выполняется Послание главы государства по обеспечению цифровых процессов и выдаче документов госорганами, передает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он сообщил, что сегодня в мобильном приложении "eGov mobile" доступна цифровая версия следующих документов:

  • Удостоверение личности
  • Водительское удостоверение
  • Свидетельство о рождении
  • Свидетельство о заключении брака
  • Свидетельство о переименовании имени, фамилии, отчества
  • Свидетельство о расторжении брака
  • Электронный технический паспорт
  • Результаты ПЦР-тестирования
  • Студенческий билет
  • Диплом об образовании.

Также, по его словам, реализовано поручение главы государства по упрощению взаимодействия населения с электронными сервисами и принятию практических мер по применению биометрии как на уровне государственных услуг, так и в частном секторе.

В частности, реализован механизм подписания услуг через разовый СМС-пароль.

Так, на текущий момент:

  • Для подписания посредством одноразового СМС-пароля доступно более 120 госуслуг и сервисов
  • Реализован функционал подписания государственных услуг на портале egov посредством QR-кода
  • Создан и запущен пилотный проект удаленного получения ЭЦП посредством биометрической идентификации лица.

Как отметил Берик Уали, с момента запуска сервиса удаленно выпущено более 2,3 млн ЭЦП для физических и юридических лиц.

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