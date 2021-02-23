Как выполняются поручения Президента РК по цифровизации документов, рассказал Берик Уали

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С момента запуска сервиса удаленно выпущено более 2,3 млн ЭЦП для физических и юридических лиц.
Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали рассказал, как выполняется Послание главы государства по обеспечению цифровых процессов и выдаче документов госорганами, передает zakon.kz.
На своей странице в Facebook он сообщил, что сегодня в мобильном приложении "eGov mobile" доступна цифровая версия следующих документов:
Также, по его словам, реализовано поручение главы государства по упрощению взаимодействия населения с электронными сервисами и принятию практических мер по применению биометрии как на уровне государственных услуг, так и в частном секторе.
В частности, реализован механизм подписания услуг через разовый СМС-пароль.
Так, на текущий момент:
Как отметил Берик Уали, с момента запуска сервиса удаленно выпущено более 2,3 млн ЭЦП для физических и юридических лиц.
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