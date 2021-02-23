Гвардеец спас девушку от изнасилования в Шымкенте

Калашникову также вручили грамоту.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев наградил гвардейца, спасшего девушку от насильников в Шымкенте, передает zakon.kz.

В пресс-службе Нацгвардии сообщили, что гвардейца Артема Калашникова наградили медалью "Қоғамдық тәртіпті сақтауға қосқан үлесі үшін" ("За вклад в обеспечение охраны общественного порядка") за спасение девушки от насильников.

Поступок Артема является примером для каждого казахстанца, в особенности для его сослуживцев. Несмотря на то, что он находился в отпуске, гвардеец ни на минуту не забыл о высоком чувстве гражданского и профессионального долга, - сказал командующий региональным командованием "Оңтүстік" Талапкер Амриев, который вручал медаль.

Калашникову также вручили грамоту от руководства полиции Шымкента.

13 февраля около часа ночи Калашников услышал крики девушки о помощи. Подойдя поближе, он столкнулся с двумя мужчинами, которые пытались изнасиловать девушку. Калашников откинул одного из мужчин и сразу же кинулся ко второму, между ними завязалась драка.

Полиция задержала первого подозреваемого, второй к тому моменту успел скрыться. 21 февраля второго мужчину тоже задержали. Он уже дал признательные показания.

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