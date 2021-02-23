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Выстрелили в голову: мужчину убили в Экибастузе

Фото: pixabay.com 23 февраля 2021, 14:34

Скончался на месте.

Мужчину убили в Экибастузе двумя выстрелами в голову, сообщает zakon.kz.

Информация и видео убийства появились на странице ekibas_v_teme.

Убийство произошло утром 23 февраля.

Неизвестное лицо с неустановленного оружия произвел выстрел в голову мужчины 1960 года рождения. Электромонтер скончался от полученных телесных повреждений на месте, - говорится в публикации.

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