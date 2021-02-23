Выстрелили в голову: мужчину убили в Экибастузе

Приложение zakon.kz
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Скончался на месте.
Мужчину убили в Экибастузе двумя выстрелами в голову, сообщает zakon.kz.
Информация и видео убийства появились на странице ekibas_v_teme.
Убийство произошло утром 23 февраля.
Неизвестное лицо с неустановленного оружия произвел выстрел в голову мужчины 1960 года рождения. Электромонтер скончался от полученных телесных повреждений на месте, - говорится в публикации.
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