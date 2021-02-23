Десантники готовятся к "АрМИ-2021"

В отборочном туре приняли участие более 100 военнослужащих.

Подготовка к одному из самых зрелищных и захватывающих конкурсов Армейских международных игр "Десантный взвод" проводится в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Минобороны, впервые отбор для "АрМИ" проходил в виде конкурса. В отборочном туре приняли участие более 100 военнослужащих из 11 воинских частей. Главный приз – не только путевка на "военную олимпиаду", но и Кубок командующего Десантно-штурмовыми войсками.

Программа отбора включала состязания на меткость и выносливость. Совершив 10-километровый марш-бросок, десантники переходили к тактической стрельбе. Они поражали мишени из трех положений: лежа, сидя и стоя.

Борьба в отборочном туре шла нешуточная. Доказать, что именно их часть лучшая, стремились все десантники. В итоге победителем этапа стала 35-я десантно-штурмовая бригада.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров вручил победителям переходящий кубок.

Один из самых престижных конкурсов – это "Десантный взвод", поэтому ему нужно уделять большое внимание, провести его качественно и на высоком уровне, – сказал командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров.

С этого дня капшагайские "голубые береты" приступят к усиленной подготовке к "АрМИ-2021".

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