Чему учат юных артистов, рассказали в "Астана Опера" 

Дети – это будущее нашей страны.

"Астана Опера" уделяет огромное внимание подрастающему поколению. Помимо интересных программ для детей, которые давно стали неотъемлемой частью репертуара Камерного и Большого залов, здесь проводят детские благотворительные проекты, театральные уроки для старшеклассников, но самое главное – в театре работает и детская студия. Чему учат юных артистов, какие перспективы их ждут в будущем, мы расскажем подробнее.

Детская студия включает в себя два отделения – хор и балет, где занимаются ребята, способные к музыке и балету. С первого дня работы коллектив юных артистов доказал, что он – необходимое творческое звено театра.

Хормейстер Алтынганым Ахметова поясняет, что детская студия – это профессиональный коллектив, где обучаются ребята с определенным набором данных, 90 процентов которых учатся в музыкальной школе и владеют нотной грамотой.

В студию ведется очень строгий отбор, потому что невозможно выучить оперу с ребенком, который не интонирует и не имеет слуха, то же касается и балета, если у поступающего нет данных, то классическим танцем ему заниматься не рекомендуют, - пояснила Алтынганым Ахметова. - Методика работы с хором абсолютно одинаковая как для маленьких детей, так и для взрослых артистов. Единственная тонкость в том, что нужно знать специфику детского голоса, так как у него есть свои особенности, а также необходимо соблюдать режим работы и отдыха, чтобы дети сохраняли правильное состояние голоса. В период карантина студия по-прежнему продолжает свою работу: детей разбили на группы до тридцати человек, занятия проводятся в утренние и вечерние часы.

У нас есть часть детей, которые знают весь репертуар, а ребята, пришедшие в этом сезоне, только осваивают наши постановки. Со всеми мы одинаково работаем над актерским мастерством, изучением партий для детского хора, оттачиваем мастерство в группах. На общих репетициях перед спектаклем и на самом спектакле объединяемся всем составом. Так как многие ребята учатся дистанционно, репетиции и участие в операх – для них большое счастье, - продолжила хормейстер.

За восемь лет работы студии, ее воспитанниками стали очень яркие таланты. Здесь проходили свое обучение и выступали на высокой театральной сцене дети с прекрасно выраженными музыкальными способностями. Ребята, которые пришли в студию в 2013 году, позже при выборе профессии, так или иначе, связали свою жизнь с творчеством: воспитанники поступили в Казахский национальный университет искусств, Казахскую национальную академию хореографии, музыкальный колледж им. П.И.Чайковского, а также университеты Италии, Германии, Австрии и Великобритании.

Репертуар растет каждый сезон и для новых ребят, приходящих в наш коллектив, задач много. Сейчас дети заняты в 10 спектаклях на большой сцене и в полноценном детском спектакле в Камерном зале. Кроме того, ежегодно пополняется наш концертный репертуар. Растет и их профессиональный уровень, но для меня показатель достижений детей – не завоеванные победного места на конкурсах, а их исполнительское мастерство. Когда они вышли на сцену и отлично отработали спектакль, когда поняли "руку" дирижера. Или, к примеру, раньше ребенок не мог что-то сделать, а теперь у него это получается, - поделилась Алтынганым Ахметова.

Ближайший спектакль в афише театра – опера Дж. Пуччини "Парижская Богема", в которой занято 40 детей. Особенность постановки заключается в том, что во втором акте сцена поднимается на пять метров и детям нужно петь с такой высоты. Это создает свои сложности с технической точки зрения, но также вызывает трудности в ансамбле: ребятам нужно видеть дирижера и совпадать с оркестром. А чтобы привыкнуть к специфической "высотной" акустике и правильно все исполнить, с ними репетируют более детально.

Состав педагогов за восемь лет существования студии практически не менялся – в его основу вошли сотрудники театра. Так, в балете преподают опытные артисты, выступающие на сцене, кроме того, все они имеют педагогическое образование.

Айгерим Макибаева работает в детской студии порядка трех лет. Как и Алтынганым Ахметова, она отвечает за то, как будет звучать детский хор.

Урок мы всегда начинаем с распевки, после разучиваем песни или оперные сцены к ближайшим выступлениям. Длительность занятия – полтора–два часа, это комфортное время для детей. Больше всего в работе с ними мне нравится их простота, искренность, от них заряжаешься позитивом. Иногда с ребятами происходят забавные случаи на репетициях, работа с детьми непредсказуемая. У самых юных артистов не всегда получается одновременно петь и делать движения, бывает, что они путаются на занятиях, это выглядит забавно, вместе с ними мы можем повеселиться на уроке, но на сцену уже выходим со всей ответственностью.

Музыкальное сопровождение на уроке с детским хором обеспечивает профессиональный концертмейстер театра Ирина Кургузкина. Она рассказывает, что важность ее работы с ребятами заключается в правильном освоении музыкального материала.

Неважно концертная это программа, либо оперный спектакль, мы отрабатываем все те же нюансы, что и в работе с солистами. Но с детьми, объясняя новый материал, все более энергозатратно, потому что необходимо все делать в два раза больше и преувеличенно, тогда будет какой-то процент отдачи. В целом же ребенку нужно многократно повторять, старательно доносить детали, если видно, что он что-то не понял. Несмотря на то, что это коллектив, работа все же индивидуальна. Для меня было откровением то, что все ребята без исключения после локдауна хотели прийти вновь заниматься в студию, никто не потерял интереса к искусству после большого перерыва. Они здесь взрослеют, становятся настоящими артистами, - рассказала Ирина.

Есть в детской студии и свой режиссер - Николай Коршунов – он преподает детям актерское мастерство и сценическое движение.

Каждый ребенок, который ходит в студию – это индивидуальная личность, у каждого есть свой характер, свои интересы и предпочтения. Я стараюсь нести заряд энергии детям, сразу же задаю тон уроку, чтобы это помогало во время репетиции или разучивания мизансцен, то есть делаю все для того, чтобы дети усвоили материал. Урок строю, отталкиваясь от уже пройденного материала, всегда добавляю что-то новое и, если вижу, что ребята не справляются с нагрузкой, какие-то элементы мы прорабатываем снова. План занятия составляем, ориентируясь на состав группы и возраст участников. Иногда ребята что-то подсказывают, вносят свои предложения, я с удовольствием поддерживаю их и даю детям возможность творчества. Станут они звездами или нет, зависит только от их решения. Для меня очень важно, чтобы ребята, приходя в детскую студию, получали хороший опыт, который помог бы дальше в жизни.

Работа балетной детской студии отличается от хорового направления. Девочки и мальчики здесь привыкли трудиться, как в хореографическом училище. У станка они проводят несколько дней в неделю, оттачивая каждое движение. Наградой для себя они считают выход на сцену. Первым опытом учащихся балетной студии стало выступление в балете "Дон Кихот" Л. Минкуса, который легендарный миланский театр Ла Скала представил во время гастролей 30 июня – 4 июля 2014 года. В октябре 2014 года состоялись гастроли Мариинского театра, и воспитанники студии участвовали в операх "Золото Рейна" и "Валькирия" из эпического цикла Р.Вагнера "Кольцо нибелунга" под управлением Валерия Гергиева.

Педагог-репетитор балетного класса Амина Алиева имеет колоссальный опыт работы с детьми, многие ее ученики стали известными артистами балета. Она рассказывает, что в первую очередь ребенок должен понимать, что, если он не будет вкладывать все силы в занятия – результата не будет. Кроме того, важно правильно воспринимать информацию, чтобы затем работать со своим телом, не повредить мышцы, связки.

В балете многое зависит от дисциплины, ее мы требуем от детей, также как и соблюдение опрятного внешнего вида. Педагог с первых дней контролирует посещение ребят, их опоздания, за все это идет спрос с ребенка. Текучесть обучающихся в студии средняя, но всегда остается основной состав. Наши воспитанники бывают задействованы в спектаклях на большой сцене, от чего получают огромное удовольствие, ну и конечно же, в концертах, в которых участвуют только дети в основном репертуаре театра.

Концертмейстер балетной студии Эльмира Султангазина работает с детским коллективом с момента основания. Музыкант отмечает, что уроки проходят три раза в неделю, так как занятия не подразумевают сугубо академическую профессиональную подготовку, однако на сегодняшний день многие учащиеся студии смогли поступить в Казахскую национальную академию хореографии и продолжают обучение уже более углубленно.

Урок длится час и тридцать минут - хорошее количество времени для интенсивной физической и умственной нагрузки детей. Наши занятия - практическая модель классического урока для профессиональных артистов, только начального и не такого углубленного уровня, разумеется.

В плане подбора музыкального репертуара для уроков - задача концертмейстера, не только уметь понятно сочетать музыку в контексте хореографических задач педагога, но и доступно донести музыкальный материал учащимся, чтобы музыкальный размер прослушиваемых ими произведений был ясен, понятен каждому на первом году обучения. Туда же нужно отнести и понимание характера - мажора - минора (весело - грустно), отличие музыкальных форм таких, как мазурка, полонез, марш, форма кантиленного адажио и другие. Конечно, для "малышей" лучше использовать мелодически и гармонически облегченные варианты произведений - польки и скерцо, с детской тематикой. В работе с ребятами старшего возраста можно добавлять более сложные композиции: ритмически усложненные гармонически и мелодически наполненные.

Известно, что дети – это будущее нашей страны. От того, что мы сегодня воспитываем в молодом поколении, зависит судьба всего государства. Театр "Астана Опера" при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, вносит большую лепту по формированию творческих личностей, раскрывает для них прекрасный мир высокого искусства.

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