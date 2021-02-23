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Казахстанцы встревожены "массовым увольнением" врачей

Фото: stopfake.kz 23 февраля 2021, 16:20

Проверяйте информацию.

Активные пользователи Казнета обсуждают распространяемое сообщение об увольнениях врачей, сообщает zakon.kz.

Автор публикации отмечает, что казахстанские и российские врачи массово увольняются, выражая протест против вакцинации от COVID-19.

В Министерстве здравоохранения Stopfake.kz уточнили, что в стране не наблюдается тенденции к массовому увольнению врачей.

Эта информация не соответствует действительности. Врачи вакцинируются по желанию, мы никого не заставляем. На 22 февраля первым компонентом вакцины «Спутник V» привито 20 195 медицинских работников, вторым – 2 138, – сообщили в министерстве.

Кроме того, о массовых увольнениях врачей и медперсонала в России также не сообщалось.

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