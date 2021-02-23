Психологическая экспертиза признала Гном Гномыча вменяемым

7-летнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александра больше знают не по имени, а по прозвищу – мальчика называют Гном Гномычем.

Знаменитого сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской - Гном Гномыча, или просто Александра Плющенко, осмотрели в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного после публикации статьи на портале StarHit, где говорилось, что ребёнок страдает синдромом Аспергера, передает zakon.kz.

Психологическая экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что всё, написанное о Саше Плющенко является ложью, и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям, - цитирует адвоката Александра Добровинского Telegram-канал Mash.

Добавим, что 7-летнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александра больше знают не по имени, а по прозвищу – мальчика называют Гном Гномычем. Прозвище насколько в нему приклеилось, что даже в новостных заголовках он чаще фигурирует как Гном Гномыч, а не как Александр Плющенко или сын двукратного олимпийского чемпиона и известного музыкального продюсера. На данный момент Александр Плющенко пошел по стопам своего папы, и участвует в соревнованиях по фигурному катанию.

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