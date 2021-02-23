Как казахстанские вузы "стараются" пройти проверки

Где-то увеличивали контингент студентов за счет переведенных из зарубежных вузов.

Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН Гулзат Кобенова рассказала о часто встречающихся нарушениях, которые выявляют в вузах, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что есть университеты, которые накануне проверки предпринимают различные действия во избежании выявления нарушений. Так, некоторые вузы массово отчисляли иностранных студентов в связи с отсутствием нострификации документов об образовании. По ее словам, есть примеры, когда одним приказом вуз сразу отчислил до 800 студентов, а после окончания проверки эти студенты вновь зачислились.

Где-то увеличивали контингент студентов за счет переведенных из зарубежных вузов. Если на начало учебного года поступает, к примеру, 30 человек, то в зимний период через перевод приходят до 500 человек. А в магистратуре с годичным обучением поступает 1-2 человека, затем за счет перевода выпуск составляет больше 50 человек.

Имелись факты предоставления неподтвержденных, поддельных или сомнительных документов об образовании, в том числе из вузов ближнего зарубежья.

Есть примеры, когда преподаватели даже и не знают, что числятся в другом вузе. То есть перед проверкой вузы оформляют прием профессорско-преподавательского состава на работу, а после - увольняют. Это мы видим по результатам перекрестных проверок, так и по информационным системам, - рассказала Гулзат Кобенова.

Также встречались случаи, когда вузы вносили минимальный платеж за своих выпускников в ГЦВП, чтобы при проверке показатель трудоустройства соответствовал установленным требованиям.

Среди прочего: отсутствие выборности дисциплин обучающимися, формальный подход к разработке собственных нормативных документов, слабое инвестирование в развитие материально-технической базы вуза. В основном только после проверки вузы закупали соответствующие лаборатории, книги, программы, и создают условия для лиц с особыми образовательными потребностями.

Она добавила, что все нарушения, выявленные при проверках вузов, подтверждены результатами рейтинга, проводимого НПП "Атамекен" по заказу Министерства образования и науки.

Свыше 25 % образовательных программ возвращаются на доработку. Вузы допускают дублирование содержания образовательных программ, изменив лишь названия программ или дисциплин. Порой в содержаниях тем встречаются и названия соседних стран. Просто компиляция. Содержание образовательных программ не всегда отвечает потребностям рынка, слабо использованы профессиональные стандарты и имеют низкий уровень оценивания результатов обучения. До сих пор на IT-специальностях все еще обучают старым программам, как Delphi, Pascal, хотя на них уже нет спроса, - подчеркнула Кобенова.

Кроме того, в списках рекомендуемой литературы предлагается неактуальная, устаревшая литература, и не все вузы проходят специализированную аккредитацию.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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