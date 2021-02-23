Министр экологии после аварии в Темиртау поставил вопрос о реконструкции завода

Компания в апреле должна представить стратегический план развития по модернизации и реконструкции производства.

Министр экологии Магзум Мирзагалиев после ЧП в Темиртау поставил вопрос о реконструкции "АрселорМиттал Темиртау", передает zakon.kz.

В Карагандинской области после выброса розового дыма зафиксировали превышение допустимых норм загрязняющих веществ в атмосферу.

Сегодня, 23 февраля, министр экологии Магзум Мирзагалиев встретился с руководством "АрселорМиттал Темиртау". Глава ведомства считает, что реализуемые компанией природоохранные мероприятия неэффективны.

Он отметил, что за последние пять лет предприятие затратило на природоохранные мероприятия 28 млрд. тенге, а выбросы снизились всего на 190 тонн. В 2019 году компания взяла на себя обязательства в течение 2019-2024 снизить объемы выбросов на 60 тыс. тонн, но до сих пор не принимает меры для выполнения этих обязательств.

Учитывая, что предприятие ежегодно выбрасывает в воздух более 230 тыс. тонн загрязняющих веществ (примерно 11 тонн загрязняющих веществ на каждого жителя города), министр поставил вопрос перед руководством компании о полной реконструкции и модернизации производства с переходом на наилучшие технологии. Это нужно сделать, чтобы снизить объем выбросов минимум на 30% в ближайшие четыре года.

Также Мирзагалиев считает, что компании нужно создать "зеленый пояс" и посадить 500 тысяч деревьев.

Теперь "АрселорМиттал Темиртау" должно в апреле этого года представить стратегический план развития по модернизации и реконструкции производства.

Что касается ЧП в Темиртау, то сейчас на месте работают специалисты Департамента экологии. Они устанавливают причину ЧП и подсчитывают ущерб.

Сейчас мы примерный штраф, объемы будем считать, во-первых - за несообщение, во-вторых - за превышение нормативов, третье - за нарушение эксплуатации очистных сооружений, в-четвертых, отклонение от экспертизы, - рассказал на брифинге председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов.

19 февраля в АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло обрушение пыли на металлургическом комбинате.

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