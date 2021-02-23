В Nur Otan утвердили дорожные карты для Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения населения жильем.

Партия Nur Otan разработала Дорожные карты по реализации своих 216 региональных предвыборных программ с конкретными показателями на каждый год. О том, что будет сделано для жителей городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, сообщает пресс-служба Центрального аппарата партии.

В рамках поручения Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева для обеспечения системного контроля в каждом регионе, городе и районе установлены конкретные целевые индикаторы и сроки, а также определены ответственные исполнители.

Так, в столице до 2025 года предусмотрено исполнение 14 показателей и 93 мероприятий. В 2021 году предвыборная программа партии «Nur Otan» будет реализована на 25%, в 2022 – на 45%, в 2023 – на 65%, в 2024 – на 72% и на 100% в 2025 году.

Уже в этом году будет построено и реконструировано 34 из 131 км городских дорог, 17,7 из 130 км сетей водоснабжения, 11,5 из 85 км водоотведения, а также 144 из 438 км сетей газоснабжения.

В течение 5 лет будет построено 3,5 млн кв.м жилья, 41 медицинский объект, 50 школ, создано 138 тысяч новых рабочих мест. В 16 жилых массивах будет обеспечено благоустройство 500 дворов, строительство 50 новых парков и скверов.

В Алматы запланировано 715 показателей и 59 мероприятий. В 2021 году предвыборная программа будет реализована на 26,2%, в 2022 – на 48,4%, в 2023 – на 66,6%, в 2024 – на 83,9% и полностью в 2025 году.

Уже до конца текущего года будет построено 13 из 19 медицинских объектов, 8 из 15 школ, 69 из 339 детских садов, а также 104 спортивных объекта. В целом, запланировано создание порядка 243 тысяч рабочих мест, запуск 114 крупных инвестиционных проектов, адаптация более 1,2 тысяч объектов для людей с особыми потребностями.

В Шымкенте в рамках утвержденной Дорожной карты установлено 423 показателя и 529 мероприятий. В 2021 году программа партии будет реализована на 24,5%, в 2022 – на 45,6%, в 2023 – на 64,9%, в 2024 – на 82,7% и на 100% в 2025 году.

В 2021 году будет построено 12 из 72 школ, 2 из 24 медицинских объектов, построено и отремонтировано 253 из 878 км дорог, 761 из 1419 км сетей водоснабжения.

Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения населения жильем. За 5 лет планируется построить 47 тысяч квартир. До 2025 года также будет создано более 80 тысяч рабочих мест.

Со всеми предвыборными обещаниями можно ознакомиться на сайтах nurotan.kz и nurotan2021.kz.

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