Власти Украины подали в ЕСПЧ очередной иск против России

Это уже девятое обращение.

Власти Украины подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, в опубликованном заявлении страсбургского суда указывается, что Киев обвинил Москву в "политических убийствах оппонентов".

Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России.

Киев утверждает, что убийства "являются постоянной административной практикой" со стороны России. По версии украинской стороны, "операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны - члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта", - говорится в коммюнике ЕСПЧ.

Правительство Украины также утверждает, что "со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц".

Украинское правительство считает, что в этом случае речь идет о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека ("Право на жизнь").

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