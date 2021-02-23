Жена главврача районной больницы ЗКО незаконно получала зарплату

Деньги вернули.

В 2020 году жена главврача 2-й больницы в поселке Акжайык незаконно получила зарплату, сообщает zakon.kz.

Хирург больницы Марлен Жарылгасынов и эпидемиолог Мирас Алибекулы рассказали об этом нарушении изданию "Уральская неделя".

По их словам, во время пандемии при больнице открылся стационар на 20 коек. В списке работающих были указаны имена двух человек, которых вообще там не было.

Жена Бекзата Кубаева якобы работала по восемь часов в день, и получила 274 тысячи тенге за шесть дней, а вторая сотрудница получила более 200 тысяч тенге, - поделился Жарылгасынов.

Марлен и Мирас вначале хотели сообщить о нарушении в Агентство по борьбе с коррупцией анонимно. Однако там не хотели заниматься этим вопросом.

Уже в начале февраля приехала комиссия из пяти человек во главе с заместителем начальника областного управления здравоохранения Гизатоллой Лямовым. Они ответили: "Вернули деньги, нарушений нет". Это все равно, что погладить по голове ребенка, который совершил ошибку. Для нас это был удар в спину. Где же закон?! Разве их вина не доказана? - продолжает Жарылгасынов.

Сам главврач позднее подтвердил этот факт.

Руководство провело проверку и деньги вернули. В то время, когда людей не хватало, мою жену устроили, но вместо нее работал другой человек. На остальные вопросы я отвечать не буду, больше мне сказать нечего, - заявил Кубаев.

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