Неизвестные изуродовали собаку в Шымкенте

Собака в шоке и дезориентирована. Волонтеры считают, что пес домашний и пытаются найти хозяев.

В соцсетях Шымкента появилась информация о том, что неизвестные изуродовали собаку, почти лишив ее глаз, сообщает zakon.kz.

Предварительная версия – ее сбила машина. Шокирующие фотографии, опубликованные волонтерами из _dobryaki_shymkenta_, вызвали массовое возмущение у пользователей.

Малыш молодой и домашний. Ухоженный. На капельнице. Состояние тяжелое и в ближайшие дни его состояние будет стабилизировать ветеринар. Один глазик потерян. Но второй возможно будет спасен, покажет время.

Собака в шоке и дезориентирована. Волонтеры считают, что пес домашний и пытаются найти хозяев.

В полиции города Шымкент рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными".

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установления личности хозяина собаки, и вероятных очевидцев, и свидетелей происшествия с целью установления всех обстоятельств. Пресс-служба ДП города Шымкент

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