Коронавирус стал убивать в Европе раньше, чем считалось

Тогда случаи списали на обычную пневмонию.

Ученые из Сербии заявили, что первая смерть от коронавируса в Европе наступила 5 февраля 2020 года, что на 10 дней раньше, чем считалось до этого, сообщает zakon.kz.

Ранее было принято считать, что первое заражение было отмечено во Франции 24 января 2020 года, а первый пациент умер 15 февраля в этой же стране.

По данным сербских исследователей, 5 февраля 2020 года от коронавируса скончался 56-летний строитель из Белграда. Мужчина долгое время не ездил за границу, у него не было хронических заболеваний.

Результат исследования сербских ученых опубликован в научном журнале Frontiers in Medicine.

Авторы работы отмечают, что врачи в декабре 2019 года и январе 2020 года врачи разных стран мира столкнулись с необычной ситуацией - значительным ростом числа пациентов, страдающих пневмонией неизвестного происхождения. Возбудитель, идентифицированный в образцах мазка из горла 7 января 2020 года, был назван коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома, SARS-CoV-2, быстро стал серьезной проблемой во всем мире из-за высокого уровня смертности и необходимости карантина.

В Европе первый случай и первая смерть от COVID-19 были зарегистрированы во Франции 24 января и 15 февраля 2020 года соответственно, - отмечается в статье.

Как полагают специалисты, это открытие может свидетельствовать о том, что SARS-CoV-2 распространялся быстрее и "намного раньше, чем считалось". Также они пришли к выводу, что, вероятно, COVID-19 был "причиной пневмонии неизвестного происхождения", о которой много сообщалось в январе и феврале 2020 года.

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