The Guardian: 6,5 тысячи мигрантов погибли в ходе подготовки к ЧМ в Катаре

Они работали на строительстве стадионов, отелей, аэропорта и других объектов.

Более 6,5 тысячи трудовых мигрантов, работавших на строительстве стадионов, отелей и других объектов в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2022 в Катаре, погибли, сообщает zakon.kz.

Они работали на строительстве стадионов, отелей, аэропорта и других объектов. The Guardian получила эти данные от посольств в Катаре пяти стран, граждане которых работали на местных стройках.

Больше всего скончалось индийцев — 2,7 тыс. человек, еще 1,6 тыс. — из Непала, 1 тыс. — из Бангладеш, более 800 — из Пакистана и чуть более 550 — из Шри-Ланки.

Издание отмечает, что официальные источники занижают число умерших, так как подготовка к турниру все еще продолжается.

Уточняется, что озвученная цифра не включает в себя мигрантов из Кении, Филиппин и других стран, откуда люди отправляются работать в Катар, который перед чемпионатом запустил серьезную программу строительства новых объектов.

Согласно данным издания, в 2019 году основной причиной смертей стала сильная жара в Катаре. Также есть несколько примеров смертей от удара электрическим током, в результате падения с высоты и других несчастных случаев на стройке. При этом на протяжении последних десяти лет власти страны заявляли, что большинство рабочих умерли по естественным причинам.

Газета пишет, что катарские власти характеризовали большинство случаев как естественную смерть, однако зачастую смерти оставались без особого внимания и вскрытие, которое помогло бы определить причину, не проводилось.

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