Мощный взрыв в Техасе – поезд с нефтепродуктами столкнулся с грузовиком

Полиция эвакуирует жителей ближайших домов и просит людей избегать места происшествия.

Мощный взрыв прогремел в американском городе Камерон (штат Техас). С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком, сообщает zakon.kz.

Жителей ближайших кварталов эвакуируют, пишут местные СМИ.

В результате столкновения не менее пяти вагонов с нефтепродуктами сошли с рельсов. Над местом ЧП клубится черный дым, а пламя от пожара поднимается на десятки метров. В местной полиции сообщили, что водитель грузовика выжил. Информации о пострадавших нет. Полиция эвакуирует жителей ближайших домов и просит людей избегать места происшествия.

Ранее необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. Температура воздуха в Техасе впервые за 30 лет опустилась до минус 20. Практически треть штата живет без света, тепла и воды - трубы промерзли. В некоторых домах температура воздуха опустилась ниже нуля. Около 261,9 тысячи человек остаются без электричества в стране.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!