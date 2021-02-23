Пострадавшие от взрыва в Петропавловске просят о помощи

Чудовищная беда пришла в семьи тех, кто даже не жил в злополучном доме, а просто находился в частных помещениях на первом этаже.

Жильцы дома в Петропавловске, где произошел взрыв попросили о помощи, сообщает zakon.kz.

Они считают, что ремонт зданию уже не поможет и надеются переселения в новый дом, передает КТК.

В комнатах разруха, но другого жилья нет. Некоторые нашли приют в другом общежитии, куда их разместили власти. Но по словам людей, жить там невозможно: холодно и голодно, даже чай не вскипятить – пользоваться электроприборами нельзя.

Чиновники обещают компенсацию из бюджета по 100 МРП, уточняют, что ремонт в пострадавшем доме сделают за счет государства. Но жильцы уверены, что ремонт их не спасет.

Грубо сказать, сесть на туалет и бояться, что ты с пятого этажа приземлишься на первый? Оно уже стянуто у нас швеллерам, у нас это общежитие – оно уже было, вот когда реконструкцию делали, его просто стянули швеллерами. После этого взрыва там все повело. И как сейчас отремонтируют? Не отремонтируют. Да нет, никто там не сделает капитальный ремонт. Хотя бы такие же дали комнаты. Эдуард Половников

Сейчас идет экспертиза, после заключения экспертизы уже будет точно известно. Но вот сейчас предварительно они нам дали добро на определенную работу. Это восстановление теплового узла и восстановление оконных блоков, чтоб дом можно было подключить к системе отопления. Работы уже ведутся. заместитель акима города Петропавловска Аскар Хабибулин

Стало известно о жертвах трагедии. Чудовищная беда пришла в семьи тех, кто даже не жил в злополучном доме, а просто находился в частных помещениях на первом этаже. Погибшими оказались 25-летний арендатор кафе и 22-летняя сотрудница заведения, где, по предварительной версии, и взорвался газовый баллон. За жизнь борется 23-летний Николай Федоров. Он в момент взрыва был в парикмахерской через стенку от кафе. По словам матери, нашли парня под столом, где, видимо, пытался спастись, но на него упала бетонная плита. Николай перенес сложнейшую операцию, а у его семьи нет денег даже на специальное питание, которое необходимо тяжелому больному. В семье работает только мать. И на ее плечах еще два больных родственника.

Сейчас я вам чек покажу. Вот 11 тысяч 560 тенге я заплатила за четыре бутылочки питания "Нутрикомп". Я получаю зарплату 57 и работаю в садике "Чайка" кухонным работником – посуду мою. Мне очень тяжело одной. Если вы можете чем-то помочь, то, пожалуйста, я буду рада. мать пострадавшего Анна Федорова

В дом культуры, где акимат организовал сбор пожертвований, с утра до вечера идут люди. Горожане несут одежду, посуду, продукты. Даже домашние соленья. Акимат и совет ветеранов открыли специальный счет и призывают жителей помочь пострадавшим деньгами.

21 февраля в кафе на первом этаже общежития в центре Петропавловска взорвался газовый баллон. В результате пожара погибли два человека: тело 20-летней девушки нашли под завалами, еще один парень умер от ожогов в больнице. С различными травмами госпитализированы 12 человек. Некоторые из них в тяжелом состоянии. По факту взрыва возбуждено уголовное дело и открыт сбор помощи пострадавшим. Пострадавшим от взрыва газа обещают выплатить почти по 300 тыс. тенге - порядка 100 МРП.

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