Почему будут облагать налогом онлайн-переводы пояснили в Минфине

Сейчас требовать уплаты налогов госорганы не имеют права. В стране из-за пандемии ввели налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса. Действовать мораторий будет вплоть до 2023 года.

О том, что мобильные онлайн-переводы надо бы обложить налогом говорят не только чиновники Минфина, но и экономисты. Они высчитали, что теневой сектор экономики в стране во время пандемии может достигать 30%, сообщает zakon.kz.

Соответственно, неучтенные онлайн-переводы вносят в это свой вклад как укрытые доходы, передает КТК.

Многих казахстанцев настораживает перспектива потери персональных данных.

Чаще всего подобные переводы поступают небольшим предпринимателям в магазинах у дома. Быстрая покупка и не надо сдачи. Сами предприниматели говорят, что номер для перевода они указывают только по просьбе потребителей. Но бизнесмены переживают за то, с какой суммы налоговая будет требовать плату. Ведь на их карту переводят деньги не только покупатели.

В Минфине утверждают, что разработают специальную схему и облагать налогом будут только те переводы, которые явно указывают на активную предпринимательскую деятельность. При этом удерживать что-либо у отправителя не будут.

Бывают случаи – вот по традициям, когда человек умирает, бата собирают и так далее. Вот в данных случаях это день, два, три дня, это понятное дело. Но когда человек, физическое лицо, получает ежемесячно, ежедневно там определенную сумму, ну, это уже показатель того, что идет какая-то предпринимательская деятельность, которая не уплачивается налогом. А по закону любой предприниматель от дохода должен уплачивать налог. пресс-секретарь Министерства финансов РК Алибек Абдилов

В Минфине уверяют, что переводы между физическими лицами налоговую службу не интересуют.

Теневая экономика очень имеет большой удельный вес. Вот, например, я знал, что позапрошлые годы говорили, что 20-22%. А вот сейчас некоторые экономисты в связи с пандемией, карантином: оно увеличилось до 30-33%. Это, представляете, одна треть нашего валового внутреннего продукта. Если мы не будем этого учитывать, то экономика, общие поступления в бюджет, которые должны социальные выплаты делать, она будет уменьшаться. Потому что одна треть – теневая экономика. экономист Сапарбай Жубаев

Сейчас требовать уплаты налогов госорганы не имеют права. В стране из-за пандемии ввели налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса. Действовать мораторий будет вплоть до 2023 года. И только потом чиновники возьмутся за мобильные онлайн-переводы. К слову, в соседней России механизм налогообложения по денежным переводам уже отлажен.

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