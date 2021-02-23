Amnesty International лишила Навального статуса узника совести

Решение было принято на фоне высказываний блогера, "одобряющих насилие и дискриминацию".

Международная правозащитная организация Amnesty International отозвала свое решение о признании Алексея Навального узником совести, передает zakon.kz.

Об этом сообщил в Twitter журналист Аарон Мате.

Да, мы больше не будем использовать в отношении него словосочетание "узник совести", поскольку наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня hate speech. Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам. медиа-менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев

Решение было принято на фоне высказываний блогера, "одобряющих насилие и дискриминацию". В 2000-х годах он неоднократно позволял себе различные националистические высказывания.

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