Украина снова вышла из очередного соглашения по СНГ

Украина вышла из соглашения, которое позволяло осуществлять деятельность вооруженных сил в едином воздушном пространстве.

Украина вышла из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве, сообщает zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Киев выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которое подписали в Минске 25 декабря 1991 года Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Также Украина вышла из соглашения, которое было подписано в 1992 году в Ташкенте. Оно позволяло осуществлять деятельность вооруженных сил в едином воздушном пространстве.

Согласно документу, МИД Украины в установленном порядке должен уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашений.

17 февраля кабинет Министров Украины принял решение выйти из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.

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