72-летнего Жерара Депардье опять обвинили в изнасиловании

Молодая актриса обвинила именитого россиянина в двух изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Знаменитую французскую кинозвезду Жерара Депардье обвинили в изнасиловании и в сексуальных домогательствах, сообщает zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, обвинение было выдвинуто еще 16 декабря. Адвокат Эрве Темим выразил сожаление в связи с тем, что эта информация вышла в публичное поле.

Истцом по делу выступает молодая актриса, обратившаяся в жандармерию в Ламбеск (Буше-дю-Рон) в конце августа 2018 года. В заявлении она обвинила актера в двух изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые могли иметь место в парижском доме звезды 7 и 13 августа 2018 года. Имя актрисы не называется.

Расследование было прекращено летом 2019-го года, но через год было возобновлено по требованию прокуратуры.

Жерар Депардье вместе с французским имеет и российское гражданство. Получить егоактер решил сразу после того, как власти Франции ввели 75-процентный налог на доходы свыше 1 млн евро. В феврале 2014 года французский актер получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В декабре 2018 года Депардье прописался в Новосибирске.

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