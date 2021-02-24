Водителей без документов полицейские будут задерживать

С 13 февраля казахстанцам разрешили не возить с собой права и техпаспорт, управляя автомобилем. Но при условии, что у них будет документ, удостоверяющий личность.

Полицейские будут задерживать водителей не имеющих при себе документов, подтверждающих личность, сообщает zakon.kz.

В Kolesa.kz выяснили, что им грозит.

С 13 февраля казахстанцам разрешили не возить с собой права и техпаспорт, управляя автомобилем. Но при условии, что у них будет документ, удостоверяющий личность.

Согласно части 1 статьи 612 КоАП РК, за управление транспортным средством без документов на водителя налагается административная ответственность в виде предупреждения (если указанное правонарушение совершено впервые) либо штраф в размере 5 МРП. Вместе с тем сотрудники ОВД осуществляют административное задержание и доставление транспортного средства на штрафстоянку, если невозможно идентифицировать личность водителя, в том числе в случае, когда он называет неверные паспортные данные либо не сообщает их вообще. МВД РК

В каких именно случаях и каким образом полицейские будут идентифицировать личность водителя без документов, там не уточнили. При этом в статье 785 КоАП РК прописано, что для установления личности нарушителя можно задерживать. А статья 789 гласит, что не более чем на три часа. Ну и, наконец, статья 797 Адмкодекса устанавливает, что полицейские вправе задерживать и отправлять на штрафстоянку автомобили, водители которых сели за руль без документов.

Таким образом, есть смысл не забывать о такой мелочи, как документы, когда садишься за руль.

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