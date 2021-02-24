После увольнения Джина Карано стала самой популярной актрисой мира

Об этом свидетельствуют данные сайта Star Meter IMDB.

Увольнение Джини Карано со стороны Disney стало для нее неприятным событием. Однако это привело к тому, что бывший боец ММА стала самой популярной актрисой в мире, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные сайта Star Meter IMDB. Карано возглавляет рейтинг персон сайта, чьи профили были просмотрены наибольшее число раз за минувшую неделю. Вторую строчку разделили звезда "Большой маленькой лжи" Шейлин Вудли и скончавшийся 5 февраля актер Кристофер Пламмер. На третьем месте оказались артисты шоу "Ванда/Вижн" Эван Питерс и Элизабет Олсен.

Ранее стало известно, что студия Lucasfilm, занимающаяся производством "Мандалорца", где Джина играет Кару Дюн, отказалась от сотрудничества с ней после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA. А фирма по производству игрушек Hasbro отменила дальнейший выпуск фигурок Кары Дюн.

На днях актриса получила предложение от медиакомпании The Daily Wire снять собственный фильм.

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