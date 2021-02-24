В ВОЗ считают, что пандемия закончится в начале 2022 года

Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом - Ханс Клюге.

Пандемия коронавирусной инфекции должна завершиться в начале 2022 года, сообщает zakon.kz.

Датский телеканал DR приводит слова руководителя Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться.

При этом Ханс Клюге отметил, что вирус как таковой останется среди людей, просто отпадет нужда в ограничениях. Кроме того, он подчеркнул, что это лишь прогноз, потому что предсказать, как именно станет развиваться ситуация, точно не может никто.

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