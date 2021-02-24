Из-за коронавируса немецкие пивовары вылили миллионы литров пива

Ущерб пивоварням превысил миллионы евро, к тому же отрасль лишилась поддержки, поскольку эти предприятия не считаются гастрономическими точками.

Несколько сотен немецких пивоваренных компаний потребовали от правительства ФРГ помощи в связи с понесенными убытками, сообщает zakon.kz.

Как говорится в заявлении Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB), подписанном представителями 300 компаний, ограничения из-за пандемии коронавируса привели производителей на грань банкротства.

Из-за сложившейся ситуации мы не смогли доставить наше бочковое пиво клиентам из гастрономической сферы. Вот почему сегодня мы раздали более 2 500 литров пива всем желающим во дворе пивоварни.

Кроме того, им пришлось уничтожить миллионы литров своей продукции. Одной из причин, в частности, они назвали закрытие властями предприятий общественного питания и указали, что "конца второму локдауну, действующему с начала ноября 2020 года, не предвидится".

Ущерб пивоварням превысил миллионы евро, к тому же отрасль лишилась поддержки, поскольку эти предприятия не считаются гастрономическими точками.

Всего пострадало 1,5 тысячи предприятий. В объединении отметили, что эти пивоварни пережили мировые кризисы и войны, но теперь им приходит конец и даже не по их вине.

Как сказано в сообщении на сайте ассоциации пивоварен ФРГ, участники обращения производят 95 процентов немецкого пива.

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