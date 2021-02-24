Новый президент Кыргызстана совершит свой первый зарубежный визит в Россию

Садыр Жапаров совершит первый зарубежный визит в качестве избранного главы государства.

24 февраля президент России Владимир Путин и Кыргызстана Садыр Жапаров проведут переговоры в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Это будет первая встреча главы российского государства с новым кыргызским лидером. Ранее они общались только по телефону или - во время саммитов - по видеосвязи.

Для Жапарова, который в январе вступил в должность президента Кыргызстана, поездка в Россию будет первым зарубежным визитом в качестве избранного главы государства.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече в среду Путин и Жапаров планируют рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития российско-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Лидеры предполагают обсудить и актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Кыргызстан намерен также провести инвентаризацию договоров и соглашений с Россией и определить наиболее перспективные направления для развития дальнейшего сотрудничества. глава кыргызского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев

По его словам, кыргызская сторона во время переговоров планирует поднять в том числе вопросы о снижении цены на поставляемый из РФ природный газ, переводе оплаты двухсторонних торговых операций в национальные валюты, а также о возобновлении участия российских компаний в реализации энергетических проектов на территории республики.

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