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Движение на трассе Нур-Султан-Павлодар закрыто из-за метели

Фото: 24kz 24 февраля 2021, 06:46

Закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке Нур-Султан–Ерейментау-Шидерты.

Ночью 23 февраля из-за ухудшения погодных условий закрыли движение на автодороге республиканского значения "Нур-Султан-Павлодар" для всех видов транспорта, передает zakon.kz.

Об этом сообщает официальный telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

23 февраля с 22:45 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке Нур-Султан–Ерейментау-Шидерты 16-200 км автодороги республиканского значения "Нур-Султан-Павлодар", - говорится в сообщении.

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