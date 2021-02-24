Пострадали 27 полицейских: в Киеве прошел митинг у офиса Зеленского

Протест обещают сделать бессрочным и всеукраинским.

В ряде украинских городов 23 февраля прошли акции протеста, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В Киеве люди пришли под Офис президента, где между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Почти сразу после начала митинга протестующие предприняли попытку штурма администрации Зеленского, начались столкновения с сотрудниками силовых ведомств. Со стороны митингующих в ход пошли файеры, дымовые шашки, снежки, а также газовые баллончики. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали несколько представителей обеих сторон, в том числе, по данным полиции, пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов. Полиция задержала 24 человека и возбудила уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительного органа.

Протестующие вышли на акцию в поддержку экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Его обвиняют в похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича.

Люди заявили о намерении вновь собраться у администрации главы государства в субботу. Протест обещают сделать бессрочным и всеукраинским.

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