За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 209 562 случая, из них:
- в городе Нур-Султан - 24604(+68),
- в городе Алматы - 24563(+93),
- в ВКО - 21765(+73),
- в Атырауской области - 17005(+38),
- в Павлодарской области - 17218(+90),
- в Карагандинской области - 15192(+59),
- в Акмолинской области - 13305(+63),
- в ЗКО – 12687(+65),
- в СКО - 12177(+39),
- в Костанайской области - 12053(+68),
- в Алматинской области - 10551(+39),
- в городе Шымкент - 6084(+6),
- в Жамбылской области - 5883(+18),
- в Туркестанской области - 4258(+6),
- в Мангистауской области - 4207(+5),
- в Актюбинской области - 4200(+9),
- в Кызылординской области - 3810(+14).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 69,
- в городе Алматы - 165,
- в городе Шымкент - 5,
- в Акмолинской области - 97,
- в Актюбинской области - 15,
- в Алматинской области - 23,
- в Атырауской области - 17,
- в ВКО - 17,
- в Жамбылской области - 11,
- в ЗКО - 68,
- в Карагандинской области - 39,
- в Костанайской области - 104,
- в Кызылординской области - 11,
- в Мангистауской области - 2,
- в Павлодарской области - 52,
- в СКО - 242,
- в Туркестанской области - 9.
Всего в стране выздоровели – 193 679 человека от COVID-19.
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