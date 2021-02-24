За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 209 562 случая, из них:

в городе Нур-Султан - 24604(+68),

в городе Алматы - 24563(+93),

в ВКО - 21765(+73),

в Атырауской области - 17005(+38),

в Павлодарской области - 17218(+90),

в Карагандинской области - 15192(+59),

в Акмолинской области - 13305(+63),

в ЗКО – 12687(+65),

в СКО - 12177(+39),

в Костанайской области - 12053(+68),

в Алматинской области - 10551(+39),

в городе Шымкент - 6084(+6),

в Жамбылской области - 5883(+18),

в Туркестанской области - 4258(+6),

в Мангистауской области - 4207(+5),

в Актюбинской области - 4200(+9),

в Кызылординской области - 3810(+14).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 69,

в городе Алматы - 165,

в городе Шымкент - 5,

в Акмолинской области - 97,

в Актюбинской области - 15,

в Алматинской области - 23,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 17,

в Жамбылской области - 11,

в ЗКО - 68,

в Карагандинской области - 39,

в Костанайской области - 104,

в Кызылординской области - 11,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 52,

в СКО - 242,

в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровели – 193 679 человека от COVID-19.

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