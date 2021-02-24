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За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

Фото: zakon.kz. 24 февраля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 209 562 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан - 24604(+68),
  • в городе Алматы - 24563(+93),
  • в ВКО - 21765(+73),
  • в Атырауской области - 17005(+38),
  • в Павлодарской области - 17218(+90),
  • в Карагандинской области - 15192(+59),
  • в Акмолинской области - 13305(+63),
  • в ЗКО – 12687(+65),
  • в СКО - 12177(+39),
  • в Костанайской области - 12053(+68),
  • в Алматинской области - 10551(+39),
  • в городе Шымкент - 6084(+6),
  • в Жамбылской области - 5883(+18),
  • в Туркестанской области - 4258(+6),
  • в Мангистауской области - 4207(+5),
  • в Актюбинской области - 4200(+9),
  • в Кызылординской области - 3810(+14).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 69,
  • в городе Алматы - 165,
  • в городе Шымкент - 5,
  • в Акмолинской области - 97,
  • в Актюбинской области - 15,
  • в Алматинской области - 23,
  • в Атырауской области - 17,
  • в ВКО - 17,
  • в Жамбылской области - 11,
  • в ЗКО - 68,
  • в Карагандинской области - 39,
  • в Костанайской области - 104,
  • в Кызылординской области - 11,
  • в Мангистауской области - 2,
  • в Павлодарской области - 52,
  • в СКО - 242,
  • в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровели – 193 679 человека от COVID-19.

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