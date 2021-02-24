В Японии оценили эффективность вакцины "Спутник V"

Эффективность "Спутника V" подтверждена на уровне 92%.

Японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса, и сделал вывод, что российский препарат "Спутник V" показывает высокую эффективность, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Профессор НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии в статье для портала Yahoo News Japan напомнил, что эффективность "Спутника V" подтверждена на уровне 92%.

С учетом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование "Спутника V" в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер, — подчеркнул Фудзи.

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