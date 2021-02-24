Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса

С момента запуска аппарат преодолел более 470 млн км.

Беспилотный космический аппарат "Тяньвэнь-1", запущенный Китаем 23 июля 2020 года, вышел на опорную орбиту Марса и вскоре приступит к исследованиям, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ближайшие три месяца зонд будет находиться на высоте от 280 километров до 59 тысяч километров, сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления.

Как уточняется на его официальной странице в социальной сети WeChat, зонд завершил корректировку траектории в 06:29 по пекинскому времени (04:29 по времени Нур-Султана).

С момента запуска "Тяньвэнь-1" преодолел свыше 470 млн км (полет по прямой линии между Марсом и Землей невозможен из-за гравитационного поля Солнца, поэтому выбираются более длинные траектории - эллиптическая, параболическая и гиперболическая). При выходе на марсианскую орбиту с учетом специфики движения он удален от нашей планеты более чем на 212 млн км.

Ожидается, что в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

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