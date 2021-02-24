Опубликованы данные по смертям от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 

На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 387 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 24 февраля, сообщает zakon.kz.

На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 387 человек (13 165 КВИ+ и 7 222 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 574 пациента, на амбулаторном уровне – 15 813 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 236 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов; на аппарате ИВЛ – 47 пациентов, - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 22 февраля 2021 года зарегистрировано 56 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 243 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 047, случаев с летальным исходом - 615, всего выздоровели – 41 210 человек.

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